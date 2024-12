Palladino: “Sento Bove ogni giorno. Kean? Ecco perché parte dalla panchina”

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a DAZN prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Cagliari, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A.

"Bove lo sento tutti i giorni, anche più volte al giorno. Siamo felici che sta bene, ci fa sentire la sua vicinanza ed il suo calore. Lo aspettiamo presto e non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Kean? È una scelta dovuta ai tanti impegni: abbiamo tante partite in questo periodo e dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Sono sicuro che se ci sarà bisogno ci darà una mano nel secondo tempo. Al di là degli interpreti, l'atteggiamento di squadra è importante. I primi difensori devono essere gli attaccanti. Oggi sappiamo che affronteremo una squadra che si difenderà e proverà a ripartire. Ho visto però che la squadra ha lavorato bene in questi giorni".