Palladino: “Giochiamo per Kean e Dodo. Adli dal 1′? Fagioli ha avuto influenza”

Nel prepartita di Fiorentina-Empoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico viola Raffaele Palladino: "Siamo partiti l'8 luglio, è stata una stagione bella e avvincente con tante partite, i ragazzi si sono guadagnati la possibilità di giocarsi un posto importante in Eiuropa e la semifinale di Conference. Ce la vogliamo giocare per rendere questa stagione straordinaria. Ancora Gudmundsson e Beltran davanti? Le assenze di Kean e Dodò dispiacciono, anche perché non sono per infortunio, ma una familiare e l'altra per una cosa che non era preventivabile. Non ci sono oggi ma giocheremo anche per loro, perché ci hanno dato tanto. Chi andrà in campo farò una grande prestazione, Lucas e Gud hanno fatto bene a Cagliari ma anche Zaniolo ha fatto bene e sono tranquillo".