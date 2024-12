Palladino/2: “Mi interessa la prestazione e capire a che punto di crescita siamo”

Nel prepartita di Fiorentina-Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato Raffaele Palladino: "La ricetta per essere qui? Valori e motivazione, ho sempre detto che abbiamo valori umani e tecnici, ma anche motivazioni perché dal primo giorno questi ragazzi hanno dato tutto per questa maglia e devo ringraziarli per quello che hanno dato fino a ora per giocarci una partita così bella. Stasera non sarà facile, ma vogliamo misurarci contro i campioni d'Italia per capire a che punto di crescita siamo.