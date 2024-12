Palladino: “A Gud serviva rifiatare, Kayode farà bene. Bove deve stare con noi”

"L'assenza di Gud è dovuta anche alle tante partite che stiamo giocando, è rientrato da poco dall'infortunio ed ha avuto tanto minutaggio. Serve rifiatare per riprendere il percorso che stavamo intraprendendo, oggi ho scelto Beltran e Sottil. Kayo è un ragazzo straordinario, ha sempre fatto vede ottime cose quando è stato chiamato in causa. Sono sicuro che farà bene. Noi guardiamo solo in casa nostra, il nostro percorso è fatto di vittorie e sconfitte. Oggi alla squadra ho chiesto una prestazione solida, vogliamo regalare una gioia ai tifosi. Edo deve sempre stare al mio fianco e della squadra, è un pezzo di cuore. Ci teneva a stare in panchina con noi, nello spogliatoio ci da energia positiva"