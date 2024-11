Pafos, Goldar: “Giocare con la Fiorentina un premio. La loro rosa molto forte”

"La Conference era un obiettivo del club da quando sono arrivato. Stiamo crescendo di partita in partita. Con la Fiorentina è come se fosse un premio, vogliamo fare del nostro meglio. Ovviamente sappiamo la difficoltà di giocare contro la Fiorentina, che ha giocatori molto importanti. Noi proveremo a fare quello che ci riesce meglio. Noi proviamo ad essere competitivi in ogni partita, vogliamo mantenere la nostra solidità".

Sul suo stile di gioco e l'allenatore

"Il mio lato offensivo me lo porto stretto da tempo. Sono molto felice e provo a continuare su questa linea per dare una mano alla mia squadra. Carcedo è qui da due anni, sta portando tanta esperienza alla squadra. Stiamo migliorando di partita in partita sotto la sua guida. Ho avuto anche Luis Henrique come allenatore, devo tanto a lui".