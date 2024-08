Orsi: “De Gea non si discute, ma sarà difficile sostituire Terracciano”

Gran bel colpo quello di De Gea, ovviamente vanno viste le condizione fisiche. È un usato sicuro. Ha grandissima esperienza, è stato in spogliatoi importanti e ha giocato partite di altissimo livello. Servirà un pò di adattamento, sopratutto per la lingua e per i nuovi compagni. Impossibile discutere De Gea come portiere. C’è da dire che Terracciano negli ultimi anni è stato un ottimo portiere, non sarà facile sostituirlo. Mercato? Buono ma incompleto, sopratutto a centrocampo. Manca una settimana all'inizio del campionato e a Parma non sarà facile. Servono acquisti