Orlando ammette: “Fiorentina fuori dalla Conference? Sarebbe stato un fallimento”

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha detto la sua in vista del match di domenica tra i viola e la Juventus allo stadio Franchi , gara che può rilanciare le ambizioni europee dei ragazzi di Palladino in classifica:

LE PAROLE VERSO FIORENTINA-JUVENTUS

"Fosse uscita dalla Conference, la stagione sarebbe stata un fallimento e Palladino avrebbe rischiato. Non so chi stia peggio tra le due squadre, ma sicuramente la Juventus, che ha mancato diversi obiettivi. Sarà interessante vedere come reagirà la squadra di Motta. I viola avranno meno pressioni e potranno affrontare con più serenità la partita"