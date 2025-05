Novellino: “Assurdo criticare Palladino. Fatico a capire la contestazione”

Il pensiero in controtendenza di Novellino: per l'ex allenatore di Samp e Perugia, il lavoro di Palladino è promosso a pieni voti

Intervenuto ai microfoni di Italia7, nella puntata serale del Salotto Viola, ecco le parole di mister Walter Novellino: "Palladino? Trovo veramente assurdo criticare Palladino dopo l'ottimo lavoro svolto. Non è facile, il primo anno in una piazza come Firenze, adattarsi e cambiare totalmente metodo di lavoro. Comprendo i tifosi quando pretendono di più ma la contestazione al tecnico ritengo sia ingenerosa".