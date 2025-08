Nottingham Forest-Fiorentina, martedì ore 20:45: dove vederla

Martedì va in scena la seconda tappa dalla tournée estiva degli uomini di Stefano Pioli: sarà sfida al Forest di Milenkovic

Dopo aver affrontato la Primavera, il Grosseto, la Carrarese e il Leicester , la Fiorentina è pronta per il suo quinto impegno amichevole della preparazione estiva. Martedì 5 agosto 2025, alle ore 20.45, al City Ground di Nottingham , la squadra di Stefano Pioli affronterà il Nottingham Forest , formazione di Premier League .

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Leicester-Fiorentina in streaming o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi l'amichevole della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale della partita di Violanews.