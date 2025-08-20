Nocentini: “Vi racconto il Polissya. Sono giovani ed hanno un’identità chiara”

"In Ucraina il calcio è vissuto in maniera diversa rispetto all'Italia. In questo momento loro vedono nel calcio un qualcosa di positivo, in questo momento chiaramente c'è difficoltà nel disputare il campionato e nell'avere stadi pieni. Comunque, c'è molto interesse verso il calcio, e prima dell'inizio della guerra lo Shaktar Donetsk e la Dinamo Kiev stavano aumentando ulteriormente di qualità. Polissya? Li conosco bene, ho lavorato con Rotan in nazionale ed ho dei contatti. L'allenatore è stato un grandissimo giocatore, ed ha preso tanto dello stile che avevamo anche in nazionale ucraina. È una squadre giovane, con un'identità abbastanza chiara: calcio dinamico e volontà propositiva. Davanti e in mezzo hanno giocatori interessanti. Chiaramente, secondo me, è distante dai canoni medio-alti che abbiamo in Italia. Contro la Fiorentina metteranno in campo tutto, l'Europa è una vetrina fondamentale, e quindi il Polissya metterà il 100%. Situazione al limite per il Polissya? La logistica sicuramente non li aiuta: ogni volta devono fare viaggi lunghissimi per uscire dall'Ucraina e per andare a giocare. Sicuramente per loro non è facile".