Natali sicuro: “Con l’Inter può arrivare la vittoria. Comuzzo forte mentalmente”

Il Bologna sta bene, Italiano ha avuto bisogno di assimilare le idee ma ha trovato una buona formula, ha trasmesso i suoi concetti. Il Bologna non mi sembra una squadra che mette così pressione, ma è chiaro che le partite sono talmente studiate che ci sono squadre che stanno in partita, quindi nelle partite aperte si può aprire qualsiasi risultato. Fa parte del percorso perdere, la Fiorentina sta facendo bene. Arrivare nelle prime quattro è un obiettivo difficile perché ci sono squadre attrezzate che partono con quell'obiettivo, quasi minimo. La Fiorentina, nonostante la partenza e le difficoltà iniziali, è compatta e organizzata e fa male in attacco. Ha ancora margine, deve credere di poter star lì. La Lazio è una di quelle che si giocherà con la Fiorentina le prime 4/5 posizioni. Alla Fiorentina manca una partita e con l'Inter può vincere. La squadra è forte, se la può giocare con tutti. Questo anche grazie al bel mercato che ha fatto.