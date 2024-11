Natali: “La viola può giocarsi la Champions. Ma la mia Fiorentina era più forte”

"Che manca tanto per la Champions lo dice il calendario, ci sono tante partite. Dopo qualche difficoltà iniziale, la Fiorentina ad oggi è una delle squadre con più entusiasmo. Può giocarsi le sue carte fino alla fine. Ci vuole pazienza dopo il cambio di allenatore e i nuovi giocatori. Il mercato è stato intelligente con un allenatore bravo che ha dimostrato di essere sopra la media quando ha rivisto i ruoli, lo schema. Merito dell'allenatore, ma anche dell'ambiente e di Kean, con il quale la Fiorentina non si può precludere nulla".

Il cambiamento

"La chiave del cambiamento non è una. L'allenatore deve riuscire a mettere i giocatori nelle loro posizioni ideali. Il cambio di modulo ha inciso tantissimo. Sono felice per la Fiorentina e per i fiorentini, spero rimanga in quei posti. Il campionato sarà livellato in quelle posizioni, ci sono tante squadre, ma la Fiorentina se la giocherà. Palladino ha le idee chiare, si fa voler bene dai giocatori".