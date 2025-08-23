Gianfranco Monti, noto presentatore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Monti: "Vedo un Gudmundsson diverso. Mercato? Arriveranno altri due colpi"
L'opinione di Gianfranco Monti, noto presentatore e tifoso viola, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Sto vivendo questa vigilia molto in ansia, mi serve un po' di calma. Sono molto contento di quello che sto vedendo, sia della Conference che sul mercato. Giovedì siamo partiti con tutti i titolari, facendo capire la volontà di Pioli. Mercato? Arriveranno altri due giocatori secondo me, di livello importante. La rosa è forte, molto più degli anni scorsi. Mi aspetto qualcosa di più da Dodo, ha fatto troppi pochi gol per le sue qualità. Gudmundsson? Ha un'altra faccia, un altro atteggiamento, mi sembra un giocatore diverso. L'anno scorso dicevamo spesso che era assente, vagava per il campo. Adesso è dentro la partita per novanta minuti, è un altro calciatore. Piccoli? Pioli l'ha scelto tra tante opzioni. Mi è piaciuto l'atteggiamento della Fiorentina sul mercato.
