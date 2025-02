Monti: “Squadra più talentuosa dell’era Commisso. Ora bisogna capitalizzare”

Il 4-2 lo vidi da un Hotel in Santa Maria Novella

"Quando penso a Giuseppe Rossi è un racconto bellissimo ma terribile: Per quel Fiorentina-Juve mi chiama Carlo Conti e mi dice che siamo insieme a fare Quelli Che il Calcio, solo che eravamo in un hotel a Santa Maria Novella e non allo stadio. Alla fine di quella partita ero un pezzo di marmo. Il 22 marzo però ci sarò. Di calciatori ce ne saranno tanti, ma a me emozionerà molto vedere Sir Alex Ferguson in panchina. È una parte importante del calcio. Inoltre sarà bello vedere l'arcangelo Gabriele (Batistuta ndr). Quella del 22 Marzo è un occasione perfetta per portare i bimbi allo stadio.