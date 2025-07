Monti: “Sottil ha fatto il suo tempo qui. Sembra la Fiorentina di Prandelli”

"Mi sembra che la Fiorentina stia avendo un atteggiamento giusto , una società che vuole provare a fare qualcosa di interessante. La Fiorentina credo che debba fare una plusvalenza. Per adesso la società sta facendo un mercato importante, con i possibili rinnovi di Kean, Dodò e Mandragora. L'atteggiamento della Fiorentina mi sta piacendo, la società sta cambiando rotta, e lo fa nella direzione giusta. Questo mi ricorda molto la Fiorentina di Prandelli , dove la squadra stava spesso assieme, con le cene. Io stravedo per Fazzini, mi hanno detto che Dzeko ci parla molto, e sicuramente sarà entusiasta di questo."

Il mercato: "Liberarsi di certe pedine potrebbe permettere al duo al duo Pradè-Goretti di mettere a disposizione di Pioli un centrocampista. Sottil mi piace, potenzialmente ha certe caratteristiche, ma ha fatto il suo tempo a Firenze. Lo vedo bene in una squadra di media-bassa classifica. C'è tanta voglia di vincere a Firenze, e di festeggiare come fece la Roma con la Conference. La squadra è pronta almeno al 70%, a differenza degli scorsi anni. Spero che oltre a Kessiè e Sohm la Fiorentina abbia altri nomi per il centrocampo"