Monti: “Quella serata con Celeste dopo Avellino. Fazzini mi fa impazzire”

"Purtroppo la scomparsa di Celeste rimane inspiegabile. Io con Celeste dal 1982 non ho mai perso i rapporti, dal 1982, per me era una persona importante. Quando non ci sentivamo da tanto erano massimo 20 giorni. Era come un fratello , non mi capacito davvero... Dopo la gara di Avellino eravamo a cena, il giorno dopo, ed era imbestialito, furibondo . Si tirò su la maglietta ed aveva 4 graffi di Casiraghi, questa cosa qui lo colpì molto, era uno di noi"

La Fiorentina attuale: "Voglio fare i complimenti a Galloppa, ho visto una bella Primavera contro la Prima Squadra. Sono eccitatissimo per la prossima stagione, vedo una Fiorentina che ha voglia di fare, vedo un Pioli che da indicazioni a tutti. Fazzini mi piace da impazzire. Pioli avrà dei problemi, in senso positivo, su chi mandare in campo. Credo che le possiblità per il tecnico ci siano, soprattutto in avanti. La Fiorentina è una squadra curiosa, ed in Inghilterra si vedrà davvero di che pasta siamo fatti. Mi aspetto molto da Gudmundsson, e lo vedo gasato, mi dicono che in allenamento ha dei numeri clamorosi."