Monti: “Preferisco Cristante a Ndour. Palladino? Sta facendo quel che può”

La mediana è il reparto più in crisi e più bisognoso di nuovi innesti dal mercato. La Fiorentina del filetto di otto partite non sempre ha giocato bene, e hai vinto sopratutto grazie al centrocampo. Non conosco Ndour, ma se dovessi scegliere prenderei Cristante. Non è un top del suo ruolo, però sarebbe un buon innesto per la Fiorentina. Palladino? Sta facendo quello che può fare. Non vedo allenatori liberi meglio di lui. A gennaio è importante investire senza sbagliare acquisti, serve essere oculati. Mi sarei già aspettato qualcosa oltre a Folorunsho. Kayode? Avrebbe fatto comodo come riserva. A livello fisico è devastante, certo a livello tecnico ancora no…Magari in Premier League si troverà benissimo, glielo auguro.