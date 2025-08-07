Monti: “Mandragora lascerà la Fiorentina. Centrocampo? Prenderei Pellegrini”

Gianfranco Monti, noto presentatore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Ho visto la squadra di Pioli crescere nelle amichevoli, tranne che con il Leicester che c'era il cartello lavori in corso. Con il Nottingham avevo paura, invece ho visto una buona Fiorentina. Pioli sta facendo il Pioli, cioè sta provando tutte le varie situazioni. Centrocampo? Devi avere almeno un paio di calciatori che fanno schermo davanti alla difesa. La Fiorentina manca questo tipo di calciatore, soprattutto per mantenere il trio pesante davanti. Mi piacerebbe prendere Pellegrini della Roma, anche se ha un ingaggio molto alto, però magari puoi parlare con la Roma...Ndour? Per me è prontissimo per far parte di questa Fiorentina. Manca un gran pezzo in mezzo, anche perché Mandragora se ne andrà.
