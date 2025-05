Monti: “Per mesi non si giocava a calcio, ieri si. Tratterei per tenere Zaniolo”

"Quando ho sentito la formazione sono cascato dalla sedia. A me è piaciuto tantissimo l'atteggiamento della squadra, e se ci fosse stato 10 partite fa potevi fare qualche punto in più. La Fiorentina non ha fatto sfracelli, ha giocato a calcio. E non sempre in questi mesi la squadra ha giocato a calcio. Palladino per me ieri era da 7. Non la vedo semplice recuperare in zona Europa. Non vedo l'ora di vedere la gara di giovedì sera. Sono positivo per questa partita, anche per come hanno giocato le seconde linee come Richardson e Ndour. Peccato per Zaniolo, ma abbiamo aspettato 2 anni Ikonè, concediamo 15' a lui. Quando gioca deve strafare, ma dovrebbe riuscire a dare qualcosa in più. Una trattativa per riscattarlo al minimo la farei, per provarlo un altro anno. Nel calcio di Palladino lui non ha un ruolo, in quel 3-5-2. In una rosa come la Fiorentina non ci può stare?