Monti: “Ndour acquisto importante. Zaniolo? Pradè ha cercato giocatori pronti”

"Il giocatore non si discute. Se sta bene fisicamente e tiene a bada l'aspetto mentale, Zaniolo è davvero forte. Sono contento che Pradè abbia cercato giocatori pronti, perché la Fiorentina si sta giocando un bel piazzamento in campionato quest'anno".

Su Gudmundsson e su Sottil

"L'ossatura della Fiorentina sta diventando importante. E pensare che deve ancora entrare in forma Gudmundsson. Sottil? Spero non vada via".