Monti: “Per Mandragora le cifre sono alte. Dodò? Potrebbe arrivare a scadenza”

"Mandragora per me non resta, a quelle cifre immagino sia difficile farlo rinnovare. Per adesso manca ancora un centrocampista importante, quello che ti fa fare il salto di qualità. Il Leicester non mi sembrava così scarso, ed inoltre sono più avanti di noi. Speravo in qualcosa di più, ma era giusto provare certi giocatori. A me dispiace per Beltran, ma ha fatto il suo tempo. Richardson non mi ha mai fatto impazzire, ma sta prendendo fiducia. Più che altro credo che sia il secondo tempo di ieri, quello da analizzare. Il grande investimento verrà fatto a centrocampo, anche se 15 milioni per Sohm non sono pochi. Kean si vede che è lo stesso, ma va oliato il meccanismo tra Dzeko e Gudmundsson, così come Fazzini. Manca quindi un centrocampista forte, una punta e qualcosa in difesa."