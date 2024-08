Monti: “Manca qualità, Quarta irriconoscibile. Conference? Da non abbandonare”

Sarebbe importante prendere il vice Kean, Beltran li non mi convince, mi farebbe paura fare tutta la stagione con solo loro due. L' attaccante italiano ha dimostrato di essere il più in forma in queste tre partite. Manca tanta qualità in campo, l’undici con il Venezia ne è stata la prova. Non ci si può basare solo su Gudmundsson e Colpani. Ne manca molta a centrocampo. Richardson bene, ma per ora è ingiudicabile.