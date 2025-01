Monti: “Lukaku-Kean? Mi prendo Moise. Servono acquisti pronti all’uso”

"Non vedo l'ora che si giochi domani. Avrei preferito incontrare il Napoli 2-3 domeniche fa, sono sicuro che la Fiorentina ci sente per una partita così. Tra Lukaku e Kean mi tengo il secondo , così come Meret e De Gea. Veniamo da un pareggio complesso, la Juve meritava, ma godimento doppio. Davanti serve qualcosa, e anche a centrocampo ne prenderei due, passando a 3. A me Luiz Henrique piace moltissimo, le cifre purtroppo se vuoi fare il salto sono quelle. Folorunsho e Marì mi piacciono, sono pronti subito "

"Sono sicuro che la Fiorentina farà un mercato intelligente. Gosens a me piace moltissimo, ma è stanco ultimamente. Ngonge per me era un giocatore da prendere, e adesso non te lo darebbero. Il Napoli gioca come vorrei che giocasse la Fiorentina, con il 4-3-2-1. Sottil è un giocatore di valore e lo sta dimostrando, magari per mezz'ora però. Adlì invece dovrebbe avere del supporto, un paio di centrocampisti che corrono per lui."