Monti: “La coreografia mi ha divertito. Finalmente un organico di alto livello”

"Due giorni prima firmavamo per un pareggio. Questa Fiorentina è stata perfetta, ma non sai cosa aspettarti. Mi piacerebbe andare avanti però, dopo questa vittoria. Se devo dire la verità la coreografia è stata un po' forte, ma da tifoso mi è piaciuta. Quando l'ho visto ho pensato: "Non è possibile". Ci sta la multa, ero sicuro che qualcosa poteva succedere. Io sono rimasto allibito da come la Fiorentina abbia giocato così bene, da squadra importante. Non a caso l'organico è di livello, con 15-16 giocatori possibilmente titolari"