Monti: “Kean? Meglio da solista. Mercato? Ecco i grandi colpi”

Su Kean—
"Kean? Credo che sia troppo abituato al gioco dell'anno scorso, dove era l'unico violino dell'attacco viola. Per ora è meglio da solista, ma deve imparare a dialogare di più coi compagni di reparto".
Sul mercato—
"Per me i grandi colpi sono state le conferme di Kean, Gudmundsson e De Gea. Per il resto, mi sembra un buon mercato: Fazzini mi piace, Nicolussi Caviglia anche. Piccoli è tanta roba, ed anche di Kospo mi parlano bene. Bene anche Lamptey e Sohm, come anche Dzeko. È un mercato da 7 per me".
