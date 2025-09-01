Monti: “Kean? Meglio da solista. Mercato? Ecco i grandi colpi”

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Stefano Pioli. La sua opinione sui gigliati e sul mercato LE ULTIME NEWS.

"Non sono contento della partita di ieri, però rimango della mia opionine: c'è da lavorare molto ma la Fiorentina ha una buona squadra. Nicolussi Caviglia? Tutti me ne parlano molto bene. Sono ottimista. A centrocampo non abbiamo il nome clamoroso che tutti si aspettavano, ma la Fiorentina ha tanti buoni interpreti".