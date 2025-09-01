Monti: “Kean? Meglio da solista. Mercato? Ecco i grandi colpi”

Viola News
Il parere dell'opinionista su alcuni temi legati alla Fiorentina di Stefano Pioli.
Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Stefano Pioli. La sua opinione sui gigliati e sul mercato LE ULTIME NEWS.

"Non sono contento della partita di ieri, però rimango della mia opionine: c'è da lavorare molto ma la Fiorentina ha una buona squadra. Nicolussi Caviglia? Tutti me ne parlano molto bene. Sono ottimista. A centrocampo non abbiamo il nome clamoroso che tutti si aspettavano, ma la Fiorentina ha tanti buoni interpreti".

Su Kean

"Kean? Credo che sia troppo abituato al gioco dell'anno scorso, dove era l'unico violino dell'attacco viola. Per ora è meglio da solista, ma deve imparare a dialogare di più coi compagni di reparto".

Sul mercato

"Per me i grandi colpi sono state le conferme di Kean, Gudmundsson e De Gea. Per il resto, mi sembra un buon mercato: Fazzini mi piace, Nicolussi Caviglia anche. Piccoli è tanta roba, ed anche di Kospo mi parlano bene. Bene anche Lamptey e Sohm, come anche Dzeko. È un mercato da 7 per me".

 

 

