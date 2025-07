Monti: “In caso di addio di Mandragora serviranno tre centrocampisti”

"Il mio bicchiere è quasi tutto pieno. Penso che un clima così bello e sano era da un po' che non si respirava a Firenze. Intanto mi godo questa situazione. I migliori della rosa viola rimarranno alla Fiorentina e questa è una grande cosa . Credo che in questa stagione ci possiamo davvero divertire."

"Pioli ha le idee chiare. La squadra dell'anno scorso era da 7, mentre l'allenatore era da 6 . In questa stagione invece il tecnico è da 8. Credo che Pioli sia meglio della squadra, ed è una cosa buona e giusta."

Mandragora

"Il centrocampo a 2 è un grande rischio. Difficilmente la Fiorentina giocherà con due centrocampisti. Pioli difenderà a tre, però il modo di arretrare sarà differente dalla passata stagione. Non sono sicuro che Mandragora rimarrà a Firenze. Per questo penso che possano arrivare almeno altri tre centrocampisti. Il tecnico viola ha idee interessanti e credo che con i giocatori buoni questa Fiorentina potrebbe davvero arrivare in alto."