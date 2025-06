Monti: “Ikoné e Sottil vanno venduti. Dzeko? Mi piace, ma quei 39 anni…”

Dzeko un po' in là con gli anni. Ikonè e Sottil out

Parlando del mercato della prossima Fiorentina: "Il nome di Dzeko mi piace, l'unica cosa però è che 39 anni sono tanta roba. Però se c'è l'integrità fisica perché no. Pradè ha aperto una via importante con questa nuova squadra e io mi auguro che si continui con la stessa lunghezza d'onda. Questi giocatori come Ikonè e Sottil tornano per essere venduti. Anche se è il mercato più difficile è anche quello più importante. Voglio vedere giocatori importanti per la causa. La squadra va migliorata e con questi giocatori non lo fai. Visto che Pioli è già dato per nostro allenatore io penso che il progetto ci sia già e non penso che sia quello di usare gli esuberi. L'idea sarà quella di vincere ma devi migliorare la squadra. Non ci vuole troppo. Ci servono giocatori come Antony per esempio.