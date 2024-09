Monti: “Gosens ok, ma da quinto. Gudmundsson top. Colpani? In panchina”

Il Franchi è la casa dei tifosi della Fiorentina, ed è fondamentale metterli il più possibili a loro agio. Il Franchi era bellissimo, poi bello, carino, normale, ora un disastro. Fiorentina? Non vedo una differenza enorme con la Fiorentina dell'anno scorso. Mi piace tantissimo Gosens, però in quel gioco lì, cioè come quinto di centrocampo. In porta si sei migliorato, ma Terracciano l'anno scorso è stato uno dei migliori. Gudmundsson ha cambiato davvero la partita con la Lazio, è entrato in campo e ha dato una mano letteralmente a tutti. Colpani? Per il momento può stare in panchina. A me piace come acquisto, ma a oggi non sta facendo bene. A Empoli? Credo che continuerà con la difesa a tre, partire a quattro vorrebbe dire fare molti passi indietro.