Monti: “Dodò via? Ho visto partire Baggio. Basta scommesse, ma Farioli…”

“Vorrei un allenatore dal nome pesante, navigato. Mi sono stancato del continuo tentativo di lanciare un altro giovane. L’unico su cui farei un’eccezione è Farioli : ha idee interessanti, anche se ha perso in modo clamoroso l’Eredivisie con l’Ajax, che comunque giocava bene.”

“La mia prima scelta resta Pioli , o magari un Baroni . Per la Fiorentina è una decisione cruciale: serve costruire una squadra vera, competitiva. Palladino? A inizio stagione avrei firmato per il sesto posto, ma i bonus sono finiti. L’anno prossimo bisogna fare un passo avanti.”

L’ipotesi Farioli lo incuriosisce, ma non lo convince pienamente:

“È un personaggio che mi piace, sicuramente stuzzicherebbe la piazza. Ma per la Fiorentina preferisco un allenatore diverso. Sarri ? Non ci ho mai creduto.”

“Ha ancora due anni di contratto, quindi si può anche aspettare per un rinnovo. Ma se deve diventare un problema per la dirigenza, allora è meglio separarsi. Mi dispiace, anche come persona. Ma ho visto partire Baggio e Batistuta… posso sopravvivere anche a questo.”