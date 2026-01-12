Monti: “Difficile per chiunque quando manca il capo. Ma è cambiato qualcosa”

Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Da una parte ho pensato che il pareggio è stato il risultato giusto ieri, pensando invece da tifoso dico due punti buttati via. Il primo tempo è stato come quello con la Lazio. Nel secondo te Fiorentina ci hai provato e vedo una crescita in questo. Le partite della Fiorentina contro Milan e Lazio dovevano essere quelle di inizio campionato. In questo vedo gli errori clamorosi di Pioli e dei ragazzi rimasti soli senza dirigenza. Quando non hai nessuno che ti gestisce diventa difficile per chiunque. Quando non hai un capo, può darsi che non tutto fili liscio. La Fiorentina ha buttato via tutta la prima parte di campionato, ma nelle ultime cinque partite sta facendo il campionato che ci si aspettava. Adesso Vanoli ci sta mettendo del suo, e poi ci sono quei cinque-sei giocatori che giocherebbero in tutte le squadre del campionato.
