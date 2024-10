Monti: “Contro il Lecce sono curioso di capire chi gioca se Kean non recupera”

"Mi auguro che Kean sia della partita contro il Lecce. Anche perché sennò sarebbe la prima volta che la Fiorentina si ritroverebbe senza la prima punta. In quel caso sarei curioso di capire chi giocherebbe. Già la partita con i The New Saints fece capire che ci sono 5-6 giocatori che possono far fare il salto di qualità alla Fiorentina. Se manca uno di loro, diventa complicata la situazione. L'unica cosa del mercato che non mi è piaciuta è stata questa per me: non prendere un sostituto di Kean. Anche perché Beltran al momento è deficitario".