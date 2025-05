Monti: “Con i Della Valle non c’è stata clemenza. Non ho mai visto un gioco”

"Non sono riuscito ad esultare nemmeno al gol di Mandragora. Su Palladino possiamo dire qualsiasi cosa vogliamo. Palladino non può recriminare sul fatto di mano, lì c'è da fare mea culpa. I tifosi sono stati molto clementi , e con i Della Valle non c'è stata tutta questa clemenza. La società ha messo i soldi , ed ha fatto lavorare Pradè. Il vice Kean è stato detto che era Beltran, ma l'errore probabilmente è su Kayode. Ieri non ho visto uno schema, non ho mai visto un gioco da inzio anno."

La programmazione: "Spero che Commisso l'anno prossimo, solo con il campionato, provi a scalare le posizioni in classifica. La Fiorentina ha un allenatore da 5 ed una squadra da 7. Non mi piace più vedere la scritta davanti al Viola Park. Secondo me ieri Pradè parlava dell'allenatore. Questa squadra con due giocatori rimane fra le prime 6. La società avrebbe pure un'organigramma perfetto come numeri. Sono anni che abbiamo solo due direttori sportivi, Corvino e Pradè. Per me Pradè ha fatto un grande mercato. Hai fatto delle finali, ma non le hai vinte, anche se con questa squadra per me le avresti portate a casa. Ieri era l'occasione giusta per far giocare Folorunsho nel suo ruolo, e lo metti in panchina?