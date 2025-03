Monti: “Cambiare allenatore ora non ha senso, ma Palladino trovi soluzioni”

Intervenuto in studio a Radio Bruno, il tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina: "Se guardiamo le ultime partite, allora non ti presenti nemmeno, né a Atene né a Napoli. E invece quella di giovedì è l'occasione per portare a casa risultati: la squadra ce l'abbiamo, fortunatamente abbiamo ritrovato Kean ed è tutto nelle nostre mani. Palladino? Ora non sono favorevole all'allontanamento dell'allenatore, non mi piace ma mandarlo via a questo punto non ha senso. Giovedì giocare in uno stadio del genere dà carica, e anche se sarà durissima la Fiorentina è più forte, il Panathinaikos non può farci paura e non per come stiamo giocando adesso.