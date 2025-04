Monti: “A Siviglia giocherei con Parisi a destra. Adesso contano solo i punti”

I singoli

"Folorunsho sta giocando in ogni zona del campo, ma non in quella propria. Gli manca solo il portiere, poi ha giocato in qualsiasi ruolo questa stagione. Non mi è dispiaciuta l'entrata in campo di Parisi a destra. Con Italiano giocava nella difesa a 4, mentre nei 5 di centrocampo lo vedo bene. L'ex Empoli lo farei giocare a Siviglia. Spero che Gudmundsson possa fare un bel gol nelle prossime partite. Lo vedo molto meglio, anche come comportamenti in campo. Beltran dà l'anima per questa squadra. Adesso è quasi imprescindibile per la Fiorentina. Passare il turno in Conference o vincere a Roma? Non ho dubbi, vincere contro il Betis e andare in finale.