Monti: “25 mln per Piccoli sono troppi. La Fiorentina investirà a centrocampo”

Non capisco questo scetticismo. Credo che la Fiorentina sia meglio dell'anno scorso, anche solo per l'allenatore che vale un attaccante. Ha una sua quadratura di gioco. Le squadre non hanno finito di fare mercato, ci vuole pazienza. Il salto di qualità lo fai quando prendi almeno due giocatori importanti. Pioli è a stretto contatto con Pradè e Goretti per il mercato, la Fiorentina non vuole sbagliare. Pellegrini? Mi piace tantissimo, ce lo vedrei bene in questa Fiorentina.
Non so se merita spendere 25 milioni per Piccoli. Sono tanti per uno che sta dietro a un inamovibile. Dietro a Kean devi mettere un giovane. L'investimento da 30 milioni la Fiorentina non lo fa per l'attacco, ma per il centrocampo.
