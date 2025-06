Mezzo secolo fa la vittoria in Coppa Italia contro il Milan

Puntata speciale domani alle 13 al Pentasport di Radio Bruno. L'emittente più amata dai tifosi viola celebrerà infatti un anniversario importante, i 50 anni della vittoria in Coppa Italia del 1975, un successo a sorpresa contro il Milan di Rivera e Chiarugi, tanto bello quanto inaspettato. Sono previsti grandi ospiti in studio e in collegamento, con aneddoti e racconti di una serata che tutti i tifosi viola "meno giovani" ricordano ancora oggi con grande piacere