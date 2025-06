Masini: “Pioli è il Ranieri della Fiorentina. Toglietemi tutto ma non Fagioli”

Pioli bis

Sono felicissimo di avere di nuovo Pioli a Firenze, in attesa dell'annuncio. E' uno dei tecnici più preparati, sono suo amico, e poi è innamorato della città, il che è importantissimo a mio avviso. Non è lo stesso Pioli che abbiamo conosciuto anni fa, secondo me è il momento giusto per riprendere in mano la squadra con la sua esperienza. Un po' padre, un po' allenatore, un po' dirigente, è il Ranieri della Fiorentina.