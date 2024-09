Masini: “Manca equilibrio nella Fiorentina. Palladino? Non va copiata la Roma”

Le parole di Marco Masini, noto musicista, sulle ultime in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno

Spero che la Fiorentina possa trovare un pò di equilibrio. Anche con un centrocampista in più di copertura, la difesa ha dimostrato di essere fragile. Con la disponibilità di Gudmundsson possiamo fare sicuramente meglio. Palladino? Non è la mossa giusta pensare di cambiarlo, come hanno fatto a Roma. Ha iniziato adesso il suo lavoro con i giocatori. Le prime serate vengono sempre male nelle band, e così nel calcio. Dopo che si trova il feeling diventa tutto più compatto.