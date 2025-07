Masini: “L’obiettivo sarà l’Europa League. Pioli ha cambiato rotta qui”

Arrivare in Europa League è lo step che viene richiesto alla Fiorentina di Pioli. Per Marco Masini il suo ritorno è un passo in avanti

Redazione VN 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 19:58)

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato Marco Masini. Il cantante, e tifoso viola, dice la sua sulla Fiorentina:

"Per Sottil io sono dispiaciuto. Quando si lascia a casa un prodotto del vivaio viola dispiace sempre. All'inizio dava segnali importanti, e tutti speravamo che un giorno facesse un salto di qualità. Ma se Pioli non lo ha convocato, ci sarà stato un motivo ben preciso. Sto sentendo che questo staff, sta cambiando rotta. L'esperienza di Pioli sta dando garanzie, questo si nota. Il gruppo è fondamentale, così come avere 2 o 3 fuoriclasse. Oggi in squadra abbiamo dei giocatori con la mentalità vincente, ed un tecnico che ha vinto uno Scudetto, e non solo

Gli obiettivi: "Il prossimo step credo che dovrebbe essere arrivare in Europa League. Vincere la Conference è molto difficile, quando vai a giocare in certi posti, ti trovi in ambienti dove creare la concentrazione è molto difficile. In Europa League sei già pronto all'impatto, arrivando in grandi stadi."