Masini: “Ecco che modulo vedrei bene alla Fiorentina. Pradè è l’uomo giusto”

Marco Masini analizza il possibile nuovo modulo della Fiorentina. C'è molta curiosità attorno al nuovo ciclo di Pioli

Redazione VN 28 giugno - 19:34

Marco Masini ai microfoni del Pentasport ha commentato così il ritorno di Pioli, ed il mercato della Fiorentina:

"Pioli mi piace molto, ho la fortuna di conoscerlo, ci siamo scambiati dei messaggi, e gli ho manifestato la mia felicità. Per me è un bravissimo allenatore, e la sua esperienza gli ha consentito di fare due step in avanti. Sta tornando un Pioli più forte di prima. Credo che Pioli stia dettando un po' le linee guida. Dzeko non si è mai fermato, ha sempre fatto gol, hai preso un grande attaccante. Fazzini ha dimostrato di essere promettente ed interessante, e maturo. Sono molto contento dei buoni rapporti che si sono ricreati con l'Empoli."

Come giocherà: "La difesa, se Valentini e Moreno partono, manca di qualcosa nel centrodestra, a parte Pongracic. Per adesso a 3 dovresti sacrificare qualcuno ed andare a prendere un braccetto forte. Sulla fascia destra mi piacerebbe Zortea, come vice-Dodò. Non sono sicuro che si ricominci con la difesa a 4. Fazzini e Gudmundsson mi piacciono molto dietro alla prima punta. Se hai bisogno di esterni Sottil a me è quello che piace di più, è quello che salta l'uomo. Io non sono sicuro che si possa giocare con il 4-2-3-1, ma mi intriga un 3-5-2, o col 3-4-2-1. Così allora potresti andare alla ricerca di un centrocampista fisico, e di un play."

Su Dodò: "Mi dispiacerebbe la sua cessione, è uno molto allegro, e che fa spogliatoio. Tecnicamente è un giocatore di alto livello, poi se ne prendi uno più forte alla fine conta il risultato. Piccoli? Credo che come vice Kean sia stato preso Dzeko. Per me è un prospetto interessante ed a me piace, può crescere. Ma se prendi 52 milioni da Kean devi dare un segnale importante, e cercare qualcosa di più stuzzicante. Pradè è l'uomo giusto per questa Fiorentina, credo che ci siano gli elementi per fare meglio dello scorso anno con Pioli, Pradè e Goretti. Se si gioca come Palladino, Piccoli non basta, ma non credo che Pioli voglia giocare così."