Martorelli: “Zaniolo? Arriva alla Fiorentina in ritardo, ecco perché”

LE DICHIARAZIONI

"Zaniolo lo conosco bene, ci siamo parlati dopo Atalanta-Celtic, gli ho detto in quel momento che lui avrebbe dovuto scegliere la Fiorentina già dalla scorsa estate. A Bergamo ci sono giocatori di grande qualità, per lui sarebbe stato più problematico trovare spazio lì in una squadra che aveva già fatto l'Europa League. Alla Fiorentina gli avrebbero dato la maglia da titolare già dall'inizio, si sarebbe espresso ai livelli a lui congeniali essendo un calciatore forte dal punto di vista fisico. Arriverebbe a Firenze in ritardo, ma questa è la scelta migliore, potrebbe dare un contributo importante e un vantaggio per se stesso e tornare nel giro della Nazionale. Ha bisogno di trovare continuità dopo due infortuni gravi come i suoi. Dal punto di vista caratteriale non ci sono problematiche"