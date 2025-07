Martorelli: “Ecco cosa mi aspetto dalla Fiorentina Esuberi? Complicato cederli”

La Fiorentina dopo i primi 3 colpi aspetta di cedere qualche esubero. Il mercato in uscita sarà cruciale per la viola

Redazione VN 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 14:00)

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l'operatore di mercato, Giacondo Martorelli, le sue parole:

"L'impressione sula Fiorentina è positiva. Pioli è il primo acquisto, ad oggi è l'arrivo migliore. Si sono mossi con grande tempestività, riportandolo in Italia. Il rinnovo di Kean sarebbe un altro passo favoloso per la società ed i tifosi. Dar via i giocatori è sempre complesso, lo sappiamo. Non c'è fretta per lavorare sotto traccia, ed andare a cercare quei 2-3 acquisti di livello. Da qui alla fine mi aspetto che la Fiorentina regali a Pioli una squadra competitiva."

"Tante squadre sono nella condizi0ne della Fiorentina per gli esuberi. Dare via giocatori con contratti alti diventa complicatissimo. Dopo aver ceduto alcuni esuberi la società andrà sul mercato in entrata. Sohm sarebbe un ottimo colpo, ma i Parma è una bottega cara. Un attacco a 3 è fattibile, ma bisogna capire se uno come Gudmundsson può dare una mano in fase di non possesso."

Su Sotti: "Io non gli ho mai visto fare il quinto, e la fase difensiva gli appartiene. Non è un ruolo che ti inventi in un giorno. Se Pioli ci riesce bravo, ma non mi sento di dire che sia una soluzione percorribile"