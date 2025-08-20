Viola News
Martorelli: “Beltran in Russia? Non credo. Pradè direbbe no a 80mln per Kean”

Le parole del noto procuratore
Redazione VN

Il procuratore Giocondo Martorelli, intervenuto a Lady Radio, ha commentato le situazioni più calde del mercato viola, a partire da Lucas Beltrán:

Beltrán in Russia? Non credo sia un problema tecnico ed economico, oggi moltissimi calciatori non accettano di andare a giocare in Russia. In questo momento la vedo molto complicata e difficile, altre opzioni che ha rifiutato gli avrebbero permesso di stare più sereno, non penso che accetti la soluzione russa

Il discorso si è poi spostato su Moise Kean, indicato come giocatore cardine del progetto viola:

Pioli è stato molto chiaro, si aspetta due innesti, a prescindere dalle uscite, ne ha bisogno. Affrontare tante gare senza un’alternativa di Kean è complicato. Kean via? Penso che oggi la Fiorentina non prenderebbe in considerazione una sua cessione nemmeno per 80 milioni, e non c’è chi è pronto ad offrirli

Infine, l’agente ha sottolineato le priorità di mercato della squadra:

La conditio sine qua non per stare tranquilli è prendere un’alternativa al centravanti viola, che è il giocatore chiave della Fiorentina. Poi serve un centrocampista di qualità. Se ci saranno delle uscite, la società si muoverà di conseguenza con le risorse a disposizione per migliorare altri ruoli

