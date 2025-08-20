Martorelli: “Beltran in Russia? Non credo. Pradè direbbe no a 80mln per Kean”

Il discorso si è poi spostato su Moise Kean, indicato come giocatore cardine del progetto viola:
Pioli è stato molto chiaro, si aspetta due innesti, a prescindere dalle uscite, ne ha bisogno. Affrontare tante gare senza un’alternativa di Kean è complicato. Kean via? Penso che oggi la Fiorentina non prenderebbe in considerazione una sua cessione nemmeno per 80 milioni, e non c’è chi è pronto ad offrirli
Infine, l’agente ha sottolineato le priorità di mercato della squadra:
La conditio sine qua non per stare tranquilli è prendere un’alternativa al centravanti viola, che è il giocatore chiave della Fiorentina. Poi serve un centrocampista di qualità. Se ci saranno delle uscite, la società si muoverà di conseguenza con le risorse a disposizione per migliorare altri ruoli
