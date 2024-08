Marino: “Complimenti a Pradè, mercato viola all’altezza delle ambizioni”

Inizio difficile di stagione — "Ho visto tutte le partite e finora non ha dato l'idea di un progetto di gioco ben delineato, ma sono fiducioso per gli innesti dell'ultima ora. Mi fido delle intuizioni di Palladino anche se era meglio che non avesse fatto quelle dichiarazioni sul mercato. Alla fine Pradè le operazioni richieste le ha fatte. Ci vogliono pazienza, tempo e lavoro. La squadra un ottimo organico e un ottimo allenatore, sono ottimista sul futuro della Fiorentina. La Fiorentina ha una rosa così variegata che può puntare a una coppa di maggior levatura della Conference. Ci sono delle belle competitività nei ruoli, per stimolare la concorrenza tra i giocatori".

Vice Kean? "Vedo che la Fiorentina ha molti fantasisti che possono agire da falso nueve in caso di assenza di Kean. Non mi fossilizzerei su questa lacuna, perché a volte gestire situazioni di giocatori che restano in panchina non è agevole".

Modulo? "Sicuramente Palladino ha le conoscenze tattiche, come dimostrato nel biennio a Monza, per applicare più moduli. Sono estimatore di Colpani fin quando era nel settore giovanile dell'Atalanta, adesso sta vivendo un periodo di adattamento ma sono sicuro che presto ne apprezzerete le qualità. Mi piace molto Richardson che mi ha fatto una grandissima impressione, ha percussione e una falcata incredibile in grado di ribaltare l'azione".