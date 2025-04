"Quando trovi la quadra sono d'accordo sul fatto di non far girare troppo i giocatori. I grandi risultati arrivano quando cerchi di riproporre le stesse cose con tutte le squadre. Zaniolo può cambiare la partita, e quindi è un'idea giusta metterlo dentro, ma è anche un giocatore particolare. Bisognerebbe vedere come si allena. Ci sono dei periodi in cui lui non fa nulla per farsi mettere in campo. Avevo dei dubbi anche su Kean, ma qualcuno prende la strada giusta. Zaniolo deve trovare la sua strada, e certe volte ti fa arrabbiare, per le qualità tecniche che ha"