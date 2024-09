Marchini: “Su Kean fatta una scelta alla Vlahovic. Palladino? Mi fido di Pradè”

"Mi aspetto una squadra che inizi a essere tale. Una Fiorentina che abbia un piglio diverso, e che voglia dominare le partite. A centrocampo ci sono tante alternative, Adli può dare qualcosa in più nella fantasia e nella manovra. Cataldi e Bove invece possono dare ordine e impatto fisico. Non sottovaluterei l'ex Lazio, uomo di esperienza. Se la squadra ha ambizioni una rosa ampia può garantire un buon livello. In Conference per esempio vedremo poco Kean, almeno all'inizio. La Fiorentina ha rifatto la scelta di Prandelli con Vlahovic, dargli fiducia totale. Gosens a Bergamo fece cose straordinarie, abbiamo visto cosa è in grado di fare, toccherà a Palladino capire come gestire Biraghi. Quello sacrificato sarà Parisi, non ha sfruttato le occasioni"