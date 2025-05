Marchini: “Pioli può mettere d’accordo tutti. Serve serenità nell’ambiente”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato così della questione prossimo allenatore della Fiorentina dopo il polverone che ha sollevato Palladino: "La scelta dell'allenatore deve cadere su un nome che possa stemperare la situazione che si è venuta a creare e che metta d'accordo tutti. Il nome a cui penso è Stefano Pioli, in questi anni ha portato risultati e non crea divisioni, il tutto nell'intento di proseguire un percorso che possa riportare un po' di serenità nell'ambiente e che prosegua la crescita della società.

Il silenzio della società? Oltre alle parole, mi aspetto i fatti, una reazione d'orgoglio da parte di Commisso che è stato ferito da Palladino. In questo momento c'è bisogno di una risposta concreta, di scelte e programmazione per continuare a crescere. In questo momento, per rincuorare il tifoso, c'è bisogno di concretezza più che di un proprietario che si esponga".