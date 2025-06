Marchini: “Pioli la miglior scelta della Fiorentina. Kean è il nodo centrale”

In un momento così delicato per la Fiorentina, la scelta di affidarsi a un allenatore esperto come Pioli non è stata obbligata, ma quasi. Quello che mi ha sorpreso, però, non è stata tanto la decisione della società, quanto la grande voglia di Pioli di tornare ad allenare a Firenze. Il suo percorso in viola si era interrotto non per sua volontà, e credo che questo abbia avuto un peso. Senza dimenticare il forte legame che si è creato con la città, anche a seguito della tragedia di Davide Astori. Non credo che sia una minestra riscaldata, discutere il suo profilo è un azzardo; è la scelta migliore che la Fiorentina potesse fare.