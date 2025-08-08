Giampaolo Marchini, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli. "Richardson è molto considerato nello spogliatoio. Sia lui che Ndour sono giocatori interessanti: Richardson va ancora inquadrato, ma le sue capacità tecniche sono indubbie".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Pioli ha alzato l’asticella. Centrocampo? Mercato ancora aperto”
news viola
Marchini: “Pioli ha alzato l’asticella. Centrocampo? Mercato ancora aperto”
Il giornalista a Radio Bruno tra valutazioni su Richardson e Ndour e il nodo Mandragora.
Centrocampo e nodo Mandragora—
A centrocampo il mercato è ancora da definire. Mandragora? Se ci fosse stata la volontà da entrambe le parti, l’accordo sarebbe già stato raggiunto. Perdere un giocatore come lui significherebbe perdere esperienza in mezzo al campo. In caso di partenza, potrebbero arrivare due rinforzi in quella zona.
Pioli e le ambizioni viola—
Pioli ha scelto Firenze perché ha ricevuto garanzie. Se una persona pacata come lui alza l’asticella, è solo un bene per la Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA