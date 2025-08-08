Marchini: “Pioli ha alzato l’asticella. Centrocampo? Mercato ancora aperto”

Il giornalista a Radio Bruno tra valutazioni su Richardson e Ndour e il nodo Mandragora.

Giampaolo Marchini, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli. "Richardson è molto considerato nello spogliatoio. Sia lui che Ndour sono giocatori interessanti: Richardson va ancora inquadrato, ma le sue capacità tecniche sono indubbie".