"Pioli? Mi farebbe piacere chiedergli quali sono le sue sensazioni e come si sente a tornare a Firenze. Credo che ritroveremo un allenatore migliorato rispetto a quando lasciò la Fiorentina. Ha vinto uno scudetto incredibile con il Milan, ha allenato giocatori importanti in Arabia, quindi ha fatto veramente esperienze di spessore. Gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Fiorentina negli ultimi tempi sono stati bravi ma giovani, forse per accontentare anche la dirigenza. Pioli, invece, è più esperto e non si farà imporre tutto. Kean? Conoscendo Pioli, gli avrà già chiesto in maniera discreta di rimanere".